Происшествия 14 марта 2023, 15:39 Полицейские накрыли нелегальное казино в Уссурийске

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В Уссурийске полицейские накрыли организованное в нежилом здании подпольное казино. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

Как стало известно, игорный дом организовали двое местных жителей. Они установили в помещении игровые автоматы и другое необходимое оборудование, наняли штат сотрудников, вели бухгалтерию. Все это, а также денежные средства обнаружили сотрудники полиции при обыске.

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Организаторов казино задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».

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