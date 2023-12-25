Происшествия 25 декабря 2023, 18:55 Полицейские накрыли наркоцех на юго-востоке Москвы Полиция выявила наркоцех в гараже на улице Головачева в Москве РИА «Новости»

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В гараже, расположенном на улице Головачева в Москве, сотрудники полиции обнаружили наркоцех. Злоумышленники изготавливали там запрещенные синтетические вещества, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что производством наркотиков занимались трое приезжих в возрасте от 21 до 30 лет. Вещества планировали продавать в Москве и области. Полицейские начали розыск четвертого подозреваемого.

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Во время обысков силовики нашли у подельников свыше 12 килограммов мефедрона, шесть килограммов прекурсоров, а также различные приспособления для производства запрещенных веществ.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотиков. Подозреваемым предъявили обвинение и отправили их в изолятор.

Ранее двух дворников также задержали в Москве за хранение более девяти килограммов героина. Подозреваемыми оказались мигранты из стран ближнего зарубежья 35 и 37 лет.