Происшествия 01 декабря 2023, 11:57 Полицейские накрыли криминальный семейный бизнес директора аптеки в Москве Московские полицейские задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в продаже сильнодействующих лекарств. Предположительно, они сбывали наркоманам ограниченные к свободному обороту препараты без рецептов и чеков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По оперативным данным, директор одной из аптек организовала криминальный семейный бизнес, в который вовлекла родственников», — уточнила она.

Реклама

Волк добавила, что во время обысков в аптеке, домах и машинах подозреваемых нашли неучтенные сильнодействующие вещества. Также оперативники обнаружили деньги, документы, банковские карты, пустые коробки от лекарств, технические устройства и другие доказательства. Предположительно, стоимость изъятых препаратов составила более 85 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Четверых задержанных отправили в изолятор, еще одного — под домашний арест. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения. Расследование продолжается.

На днях мужчина и женщина умерли после отравления метадоном в Москве. Отравившихся в квартире на Чертановской улице нашла знакомая и сразу же вызвала скорую.