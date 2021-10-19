Полицейские начали расследование гибели рабочего в Тазовском районе

Водитель «Урала» погиб на территории Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения Тазовского района. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщило «Север-Пресс».

Полицейские предполагают, что вечером 10 сентября во время строительства рабочие нарушили правила безопасности. Из-за этого стрела автомобильного крана упала на кабину грузовика «Урал», за рулем которого находился 25-летний водитель. Парень погиб на месте от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). В результате происшествия 25-летнему мужчине причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия», — заявили в СУ СК по ЯНАО.