Полицейские начали поиски водителя, который сбил ребенка в Ноябрьске

Полицейские Ноябрьска разыскивают водителя, который сбил ребенка и уехал с места происшествия. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа» со ссылкой на ГИБДД.

Происшествие случилось 8 января на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок серьезных травм не получил.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля Toyota Auris серебристого цвета, госномер неизвестен, водитель — мужчина 60-65 лет, славянской внешности с седой щетиной на лице», — рассказали в ведомстве.

Также ищут свидетелей происшествия.