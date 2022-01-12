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    12 января 2022, 15:51

    Полицейские начали поиски водителя, который сбил ребенка в Ноябрьске

    Дарья Морозова

    Полицейские Ноябрьска разыскивают водителя, который сбил ребенка и уехал с места происшествия. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа» со ссылкой на ГИБДД.

    Происшествие случилось 8 января на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок серьезных травм не получил.

    «Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля Toyota Auris серебристого цвета, госномер неизвестен, водитель — мужчина 60-65 лет, славянской внешности с седой щетиной на лице», — рассказали в ведомстве.

    Также ищут свидетелей происшествия.