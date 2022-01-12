12 января 2022, 15:51
Полицейские начали поиски водителя, который сбил ребенка в Ноябрьске
Полицейские Ноябрьска разыскивают водителя, который сбил ребенка и уехал с места происшествия. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа» со ссылкой на ГИБДД.
Происшествие случилось 8 января на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок серьезных травм не получил.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля Toyota Auris серебристого цвета, госномер неизвестен, водитель — мужчина 60-65 лет, славянской внешности с седой щетиной на лице», — рассказали в ведомстве.
Также ищут свидетелей происшествия.