Полицейские начали искать мужчину, который приставал к ребенку в Перми

Неизвестный приставал к девочке на остановке общественного транспорта в Перми. Теперь его разыскивают. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службе УМВД по городу.

По данным ведомства, мужчина хватал ребенка за руки и не давал позвонить. Потом он сел в автобус и уехал.

«Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Личность неизвестного мужчины устанавливается», — уточнили в пресс-службе.