22 июля 2020, 14:43
Полицейские Ленобласти задержали подозреваемого в организации продажи переделанного оружия
Правоохранители поймали торговца переделанным оружием в Ленинградской области. После этого задержали двух его соучастников. Отмечается, что среди них находится предполагаемый организатор продажи оружия. Ему 19 лет. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который занимался продажей переделанного оружия. В его доме в деревне Разметелево нашли оружие и приспособления для его изготовления. Против него возбудили уголовные дела.
Позже задержали двух соучастников. Одному из них 19 лет. По предварительным данным, именно он является организатором. У него обнаружили оргтехнику, мобильный телефон и бездымный порох.