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    22 июля 2020, 14:43

    Полицейские Ленобласти задержали подозреваемого в организации продажи переделанного оружия

    Анастасия Кременчугская

    Правоохранители поймали торговца переделанным оружием в Ленинградской области. После этого задержали двух его соучастников. Отмечается, что среди них находится предполагаемый организатор продажи оружия. Ему 19 лет. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который занимался продажей переделанного оружия. В его доме в деревне Разметелево нашли оружие и приспособления для его изготовления. Против него возбудили уголовные дела.

    Позже задержали двух соучастников. Одному из них 19 лет. По предварительным данным, именно он является организатором. У него обнаружили оргтехнику, мобильный телефон и бездымный порох.

    Новости SMI.FM