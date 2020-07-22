Полицейские Ленобласти задержали подозреваемого в организации продажи переделанного оружия

Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который занимался продажей переделанного оружия. В его доме в деревне Разметелево нашли оружие и приспособления для его изготовления. Против него возбудили уголовные дела.

Позже задержали двух соучастников. Одному из них 19 лет. По предварительным данным, именно он является организатором. У него обнаружили оргтехнику, мобильный телефон и бездымный порох.