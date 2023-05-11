Происшествия 11 мая 2023, 16:13 Полицейские Ленинградской области задержали мужчину со светозвуковым автоматом

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Полицейские поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области 9 мая задержали местного жителя, который имел при себе светозвуковой автомат. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по региону.

Сотрудники органов заметили мужчину, который нес подозрительный сверток. В ходе досмотра оказалось, что в свертке находится пистолет-пулемет «ППШ-СХ». Удалось установить, что ранее судимый мужчина похитил оружие на тематической выставке в местном доме культуры.