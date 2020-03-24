Полицейские Кубани занесли ложные сведения в протокол об аварии

В ноябре 2018 года автомобиль Lada въехал в машину ВАЗ и уехал в места аварии.

Следователи предполагают, что инспекторы знали причины аварии, но намеренно составили ложную схему ДТП и внесли неправильные сведения в протокол об административном правонарушении и постановление.

По данным документам, водитель ВАЗ становился виновным в столкновении. Осенью прошлого года страховая компания выплатила более 67 тысяч рублей за исковые требования к нему.

Уголовные дела возбудили против двух полицейских. Их ждет наказание по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

В ГУ МВД России по региону уточнили, что сейчас инспекторы не работают, а руководство решает вопрос об их увольнении.