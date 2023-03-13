Происшествия 13 марта 2023, 18:36 Полицейские Краснодара задержали подозреваемого в нападении на повара одного из ларьков с шаурмой

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В Краснодаре задержали 22-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении на повара одного из ларьков по продаже шаурмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Предположительно, молодой человек поссорился с поваром, после чего схватил нож и ударил обидчика в район поясницы, а потом скрылся. Пострадавшего госпитализировали с повреждением почки.

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Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Но он не признает вину и отрицает свое участие в нападении. Возбуждено уголовное дело.

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