Полицейские ЯНАО открыли огонь по колесам, чтобы задержать нарушивших водителей

Житель Нового Уренгоя обратился ночью в отделение полиции и рассказал, что на одной из улиц города водитель и пассажир иномарки избили человека. После пострадавшего силой посадили в автомобиль. Экипаж ДПС выехал на задержание. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сотрудники полиции настигли автомобиль злоумышленников, однако водитель отказался останавливаться. Он устроил погоню, из-за чего правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам. Нарушителями оказались уроженец Омской области и житель Тюменской области. Их доставили в отделение.