13 февраля 2023, 15:08
Полицейские изъяли килограмм эфедрона в Домодедове
ГУ МВД России по Московской области: килограмм эфедрона изъяли в Домодедове
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Домодедову в багажнике автомобиля обнаружили спортивную сумку с килограммом эфедрона. Запрещенное вещество наркокурьер упаковал в 14 свертков. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков правоохранители задержали 32-летнего жителя Краснодарского края, который ехал по дороге Юсупово — СНТ «Батина Лощина».
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Домодедовский городской суд заключил фигуранта под стражу.
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Ранее полиция задержала жителя Королева с крупной партией амфетамина в рюкзаке. Масса психотропного вещества составила около 500 граммов.
В начале февраля более трех тонн кокаина обнаружила полиция Новой Зеландии в Тихом океане. Стоимость груза оценили в 316 миллионов долларов.
Наркотики
Полиция
Город Домодедово
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