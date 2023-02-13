Происшествия 13 февраля 2023, 15:08 Полицейские изъяли килограмм эфедрона в Домодедове ГУ МВД России по Московской области: килограмм эфедрона изъяли в Домодедове РИА «Новости»

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Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Домодедову в багажнике автомобиля обнаружили спортивную сумку с килограммом эфедрона. Запрещенное вещество наркокурьер упаковал в 14 свертков. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков правоохранители задержали 32-летнего жителя Краснодарского края, который ехал по дороге Юсупово — СНТ «Батина Лощина».

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Домодедовский городской суд заключил фигуранта под стражу.

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Ранее полиция задержала жителя Королева с крупной партией амфетамина в рюкзаке. Масса психотропного вещества составила около 500 граммов.

В начале февраля более трех тонн кокаина обнаружила полиция Новой Зеландии в Тихом океане. Стоимость груза оценили в 316 миллионов долларов.