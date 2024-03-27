Происшествия 27 марта 2024, 11:38 Полицейские изъяли из продажи более 5 тысяч литров суррогатного алкоголя в Нижнем Новгороде

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Нижегородские правоохранители пресекли нелегальное производство суррогатного алкоголя, а также деятельность круглосуточной торговой сети, где продавалась продукция. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Во время обысков полицейские изъяли из незаконного оборота более 5 тысяч литров готового спиртного. Кроме того, стражи порядка обнаружили около 18 тысяч литров сырья.

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По предварительным данным, участниками преступной группы стали 10 человек. Возбуждено уголовное дело.