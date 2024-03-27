27 марта 2024, 11:38
Полицейские изъяли из продажи более 5 тысяч литров суррогатного алкоголя в Нижнем Новгороде
Нижегородские правоохранители пресекли нелегальное производство суррогатного алкоголя, а также деятельность круглосуточной торговой сети, где продавалась продукция. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Во время обысков полицейские изъяли из незаконного оборота более 5 тысяч литров готового спиртного. Кроме того, стражи порядка обнаружили около 18 тысяч литров сырья.
Реклама
По предварительным данным, участниками преступной группы стали 10 человек. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
МВД РФ
Алкоголь
Реклама
Реклама