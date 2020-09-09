09 сентября 2020, 17:17
Полицейские изъяли 700 гр синтетических наркотиков у жителя Удмуртии
В Сарапуле полицейские остановили автомобиль. Во время досмотра пассажира — 25-летнего местного жителя, — было обнаружено 735 граммов синтетических наркотических средств. Об этом сообщил сайт izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
Остановили автомобиль службы такси на Оранжерейной улице. В сумке подозреваемого нашли сверток с наркотиками.
«Оптовую партию запрещенного вещества он забрал в лесном массиве с целью последующей реализации», — говорится в сообщении ведомства.
Против подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.