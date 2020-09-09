Полицейские изъяли 700 гр синтетических наркотиков у жителя Удмуртии

Остановили автомобиль службы такси на Оранжерейной улице. В сумке подозреваемого нашли сверток с наркотиками.

«Оптовую партию запрещенного вещества он забрал в лесном массиве с целью последующей реализации», — говорится в сообщении ведомства.

Против подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.