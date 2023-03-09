Происшествия 09 марта 2023, 17:31 Полицейские из Екатеринбурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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В Екатеринбурге задержали 22-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск из-за подозрения в краже. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.

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Мужчину сняли с поезда, которые направлялся из Москвы в Екатеринбург. Его подозревают в краже из детского магазина в Новороссийске на 60 тысяч рублей. Мужчину уже передали правоохранителям по месту предполагаемого совершения преступления.

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