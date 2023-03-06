Происшествия 06 марта 2023, 14:56 Полицейские начали поиски участников группового изнасилования в Петербурге

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В Петербурге 19-летняя студентка акушерского колледжа обратилась в полицию после группового изнасилования. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка рассказала, что была в гостях у друзей в одной из квартир в Приморском районе Петербурга. По словам потерпевшей, ее заставили выпить алкоголь, а после изнасиловали.

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По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

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