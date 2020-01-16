16 января 2020, 19:00
Полицейские и пешеходы пострадали в массовом ДТП в Омской области
На 787 километре трассы Челябинск — Новосибирск столкнулись четыре автомобиля. Пострадали четыре человека, среди которых двое полицейских. Погибших нет. Об этом сообщило издание gorod55.ru.
Сначала на встречку выехала Skoda Rapid, которой управляла 32-летняя женщина. Машина по касательной столкнулась с двигавшимся навстречу транспортным средством, после чего ударилась в служебную «Ниву», в которой ехали полицейские. Позже, в полицейский автомобиль врезался Kia Rio, двигавшийся в попутном направлении. Он же сбил пешехода, присутствовавшего на месте ДТП.
Всего в масштабном столкновении пострадали четыре человека. Как сообщили в ГИБДД, никто из водителей не был пьян.