Полицейские и пешеходы пострадали в массовом ДТП в Омской области

Сначала на встречку выехала Skoda Rapid, которой управляла 32-летняя женщина. Машина по касательной столкнулась с двигавшимся навстречу транспортным средством, после чего ударилась в служебную «Ниву», в которой ехали полицейские. Позже, в полицейский автомобиль врезался Kia Rio, двигавшийся в попутном направлении. Он же сбил пешехода, присутствовавшего на месте ДТП.

Всего в масштабном столкновении пострадали четыре человека. Как сообщили в ГИБДД, никто из водителей не был пьян.