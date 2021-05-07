Полицейские Гондураса изъяли 1,5 тонны кокаина во Франции

Правоохранители Гондураса нашли 1,5 тонны кокаина неподалеку от французской деревни в департаменте Колон. Вещество отправили туда по морю. Об этом сообщила газета Diario Las Americas.

Местные полицейские обнаружили 1448 упаковок, которые были спрятаны с помощью экскаватора-погрузчика. Также органы правопорядка рассказали, что наткнулись на товар из-за проводимой разведывательной деятельности.

«Этой операцией мы демонстрируем напряженную работу, которую проводит Национальная полиция в координации с другими учреждениями», — подчеркнул начальник полицейского управления спецназа комиссар Мигель Перес.

Полицейские рассказали, что с начала 2021 года в стране изъяли более восьми тонн наркотических средств, добавило РИА ФАН.