Происшествия 13 декабря 2022, 17:33 Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который курил в самолете

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Жителя Краснодарского края задержали в аэропорту Кольцово. Мужчина курил на борту самолета, который следовал из Сочи в Екатеринбург. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УТ МВД России по УрФО

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Ситуация произошла утром 9 декабря. Мужчина начал курить в туалете, после чего заявил бортпроводникам, что они не смогут доказать факт курения. Сотрудники самолета составили против злоумышленника протокол, который передали полиции. Теперь ему грозит штраф.