Полицейские два дня собирали останки растерзанного собаками мужчины в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда следователи два дня по кусочкам собирали останки человека. Части тела погибшего обглодали бездомные псы.

В полицию пришел житель Дзержинского района Волгограда, который ночью 17 марта обнаружил в лесополосе между жилыми домами часть человеческой ноги. Прибывшие на место происшествия следователи заметили еще несколько частей тела, частично погрызенных животными, сообщило НТВ.

Утром в радиусе 400 метров от места происшествия полицейские, криминалисты и следователи увидели и другие фрагменты тела, включая череп. Останки погибшего направили на медицинскую экспертизу.

По сообщениям местных жителей, рядом с местом происшествия собираются люди, не имеющие постоянного места жительства, а в лесополосе обитает бродячая стая собак. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств случившегося.

Эксперты напомнили, что весной жители городов наблюдают собачьи свадьбы. Встреча с бродячими хвостатыми собратьями заканчивается плачевно как для человека, так и для его питомца. И если такое нападение случилось, лучше не убегать, а защищать свои ноги подручными предметами.