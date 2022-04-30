Полицейские Читы освободили взятого в заложники трехлетнего ребенка

Правоохранители вывели из дома маму с трехлетним ребенком, который несколько часов провел в заложниках у собственного отца. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал ИА «Чита.Ру».

По данным корреспондента издания, вооруженного мужчину задержали и увезли в отдел полиции.

Местные жители рассказали, что вооруженный обрезом охотничьего ружья житель дома на Украинском бульваре взял в заложники жену и ребенка, но спустя какое-то время женщине удалось сбежать.

На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили дом. На переговоры мужчина не согласился и потребовал, чтобы к нему прислали супругу.

В результате полицейские разделились на две группы. Первая поднялась по пожарной лестнице к квартире, а вторая выпилила дверь. В результате ребенка спасли, а взявшего его в заложники отца задержали.