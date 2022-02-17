Полицейские Читы задержали подозреваемого, который похитил у своего нового приятеля 185 тысяч

Мужчина, следовавший поездом из Москвы во Владивосток, обратился с заявлением в полицию в связи с кражей крупной суммы денег. В Читинском линейном отделе он рассказал, что у него пропали 185 тысяч рублей, написал «Царьград».

Следствие установило, что украсть деньги у пострадавшего мог его новый приятель из поезда, с которым мужчина познакомился в вагоне-ресторане и вместе выпивал.

После того, как он отправился спать, 30-летний подозреваемый тайно пробрался к нему в купе и похитил кошелек с деньгами. В тот же день злоумышленник вышел из поезда и попался сотрудниками ППС.

Несмотря на то, что мужчина отдал все деньги пострадавшему, полиция предъявила ему обвинение по статье «Кража». По ней обвиняемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.