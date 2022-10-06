Полицейские Челябинской области применили оружие во время задержания водителя-нарушителя | 360°

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06 октября 2022, 17:55

Полицейские Челябинской области применили оружие во время задержания водителя-нарушителя

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Сотрудники полиции применили табельное оружие против водителя автомобиля Lada Largus, который отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

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Злоумышленник отказался останавливаться на региональной трассе Черогорье — Бреды и лишь увеличил скорость. Полицейские организовали погоню, а в дальнейшем выстрелили по колесам, предварительно сделав предупредительные выстрелы в воздух. В ходе разбирательств удалось выяснить, что водитель находился в состоянии опьянения и был лишен прав.

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