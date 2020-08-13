13 августа 2020, 19:16
Полицейские Австралии арестовали 8 человек после взрыва под Сиднеем
Полицейские Австралии арестовали восемь человек после взрыва самодельной бомбы под Сиднеем в июне нынешнего года, сообщил телеканал ABC.
Уточняется, что в результате произошедшего пострадала местная жительница. Как отмечают следователи, 55-летняя женщина увидела огонь на балконе своего дома и вышла, чтобы его потушить. В этот момент произошел взрыв.
Пострадавшая получила ожоги лица, шеи, груди и рук. Внутри взрывного устройства находилась шрапнель, которая могла привести к гибели людей, информирует «Газета.ру».
В четверг, 13 августа, полиция задержала девять человек в возрасте 17-20 лет при обысках в пригороде Сиднея. Восьми подозреваемым предъявили обвинения в ряде преступлений. Девятый задержанный был отпущен.
По предварительной информации, взрыв произошел по ошибке и бомба была изготовлена для другой жертвы. В скором времени молодые люди предстанут перед судом.