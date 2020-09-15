15 сентября 2020, 12:34
Полицейские арестовали мужчину по подозрению в убийстве 26-летней давности
В Иркутской области полицейские арестовали 51-летнего мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном 26 лет назад в Братском районе. Об этом сообщил сайт Life.
За время все это время он скрывался в Казахстане и полностью сменил данные, после чего переехал в Белгородскую область, где его и задержали, написал сайт «Дни.ру».
Инцидент произошел в 1994 году. Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли на обочине дороги. Родственники погибшего рассказали, что за несколько дней до этого он уехал на своей машине с двумя незнакомыми людьми.
Задержанный свою вину полностью признал.