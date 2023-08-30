Происшествия 30 августа 2023, 20:26 Полицейские арестовали администратора экстремистских групп в Санкт-Петербурге ТАСС: в Петербурге арестовали администратора экстремистских групп РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Петербурге арестовали Марка Филиппова — администратора групп «Белая масть» и «Московская группа взаимопомощи» в соцсети «ВКонтакте», а также одноименных Telegram-каналов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга

Филиппова обвинили в преступлениях, предусмотренных статьей 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти или вражды». По версии следователей, в своих постах в соцсетях мужчина призывал к экстремизму и терроризму.

Реклама

Сам подозреваемый вину не признал и попросил смягчить меру пресечения.

Правоохранители полагают, что Филиппов и другие приверженцы националистических взглядов создали группировки «Белая масть» и «Московская группа взаимопомощи» для совершения терактов. В состав этих групп вошли освободившиеся преступники, в прошлом совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Участники называют себя русскими националистами.

Ранее стало известно, что у представителей группировки «Белая масть» в Москве и Петербурге прошли обыски. По появившимся данным, сообщество имеет связи с так называемым «Русским добровольческим корпусом»* в составе ВСУ.

В марте на села Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области с территории Украины напали вооруженные боевики. Участники нападения заявили, что являются членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК) *.

*Организатор «Русского добровольческого корпуса» (РДК) внесен в список террористов и экстремистов.