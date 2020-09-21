Полицейская погоня закончилась аварией с тягачом в Иркутской области. Погибли 5 человек

В Иркутской области автомобиль на высокой скорости пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. В результате водитель не справился с управлением и врезался в седельный тягач. Пять человек погибли.

Столкновение произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону. По данным ведомства, из-за превышения скорости за автомобилем Toyota Chaser гнался экипаж ГИБДД.

«Экипаж ГИБДД заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры <…>. При обгоне грузовика автомашина выехала на обочину, где потеряла управление, и ее вынесло на встречную полосу, по которой следовал седельный тягач», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погиб водитель легковушки и четверо пассажиров. Детей среди них не было. Водитель грузовика получил от столкновения ушибы и ссадины.

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