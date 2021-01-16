Полицейская операция началась в аэропорту Франкфурта. Видео

Из-за полицейской спецоперации в аэропорту германского Франкфурта была частично закрыт один из терминалов и железнодорожный вокзал. Пассажирам рекомендовали следовать указаниям силовиков и службы безопасности воздушной гавани.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аэропорта.

«В связи с продолжающейся полицейской операцией в аэропорту Франкфурта в настоящее время закрыты части терминала № 1, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования», — говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили, что возможны задержки вылетов, и попросили заранее проверять статус рейса на сайтах авиакомпании.