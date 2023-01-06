Эксклюзив 06 января 2023, 22:51 Полицейская машина загорелась на севере Москвы Источник «360»: полицейские потушили загоревшийся служебный автомобиль РИА «Новости»

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Автомобиль полиции загорелся на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

«Информация о происшествии поступила в экстренные службы 6 декабря в 22:04», — уточнил собеседник.

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ЧП произошло в Северном административном округе столицы. Один из правоохранителей заявил, что ехал на своем автомобиле и увидел, как под капотом начало искрится. Он сразу же сообщил об этом коллегам.

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Полицейские потушили возгорание до приезда пожарных. В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара теперь предстоит выяснить специалистам.

Днем ранее три автомобиля получили повреждения при пожаре в гаражном кооперативе на севере Москвы. Пожар произошел в Хорошевском районе.