Полицейская машина столкнулась со скорой помощью в Саратове. Погиб пациент, которого везли в больницу

Полицейская машина влетела в машину скорой помощи на перекрестке улиц Кутякова и Астраханской в Саратове. Медицинский автомобиль опрокинулся набок. Пациент, которого везла скорая, погиб. Фельдшер получил травмы.

«В результате столкновения произошло опрокидывание машины скорой помощи. <…> По предварительной информации, „Лада Гранта“, за рулем которой находился участковый уполномоченный полиции 1981 года рождения, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с проблесковыми маячками без звукового сигнала», — приводит РИА «Новости» слова начальника пресс-службы регионального главка МВД Анастасии Захаровой.

Она добавила, что полицейского, который попал в ДТП, сейчас проверяют. По данным Захаровой, сотрудник правоохранительных органов был трезв. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.