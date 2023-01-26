Эксклюзив 26 января 2023, 14:26 Полицейская машина столкнулась с такси в центре Москвы. Видео ДТП с машиной полиции произошло в Москве на улице Моховой

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Машина такси столкнулась с полицейским автомобилем Audi в самом центре Москвы, на улице Моховой. По данным столичного управления МЧС, никто не пострадал. Судя по видео, снятому оператором «360», автомобиль такси поврежден довольно сильно, полицейская иномарка — в меньшей степени.

Авария случилась у дома № 15/1. Вначале источник «360» сообщал о двух пострадавших и о том, что в одной из машин оказался зажат человек. Также была информация о задымлении в автомобиле. Однако в МЧС уточнили, что ни пострадавших, ни зажатых, ни возгорания не было. Также не розлилось топливо.

В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения.