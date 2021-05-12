Полицейская машина протаранила междугородный автобус в Саратове

Полицейская Skoda влетела в пассажирский микроавтобус в Саратове. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом «360» рассказала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Саратовской области Анастасия Захарова.

«По предварительным данным, сегодня, в 08:50, на автодороге на территории Кумысной поляны города Саратова произошло столкновение служебного автомобиля Skoda под управлением сотрудника полиции 1998 года рождения и маршрутного автобуса „газель“ с 10 пассажирами, следовавшего по маршруту Калининск — Саратов», — сообщила представитель МВД.

По словам Захаровой, в аварии пострадали оба водителя и две пассажирки автобуса. Они обратились за помощью к медикам. Полицейские организовали проверку всех обстоятельств ДТП. В отношении сотрудника правоохранительных органов, который попал в аварию, проведут служебную проверку.

Накануне на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись Audi Q7 и микроавтобус Mercedes. В аварии погибли четыре человека. Пятеро получили травмы.