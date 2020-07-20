Политолог рассказал, почему Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Шеремет погиб 20 июня 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Виновные в убийстве 44-летнего мужчины по сей день не найдены. Как отметил специалист, журналист оказался «неудобен» для некоторых людей.

«С одной стороны, в одно время он был ближе к националистам, но он был неудобен и для них тоже. Поэтому он вел себя достаточно независимо. Поэтому сложно понять, кому он мог помешать. Я думаю, здесь не обошлось без тех сил, которые олицетворяют собой второй Евромайдан», — поделился мнением Форманчук.

Он подчеркнул, что пока украинский националистический класс находится у власти, он не допустит раскрытия этого преступления. Как пояснил политолог, он специализируется на принципах украинского интегрального национализма. В основе лежит ненависть ко всему русскому и к России в целом.

Форманчук считает, что подробности произошедшего останутся неизвестными в ближайшие 10 лет. По его мнению, нераскрытое убийство дискредитирует власти Украины в глазах Запада, однако Киеву не важен его политический имидж.