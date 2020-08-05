Политолог поделился мнением о последствиях взрыва в Бейруте

Политолог-востоковед Карине Геворгян поделилась мнением о последствиях взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа.

Политолог отметила большой масштаб и трагичность случившегося. По ее словам, в восстановительных работах может принять участие ООН, информирует телеканал «Звезда».

«Страна очень маленькая, она меньше Израиля размером. С моей точки зрения, сейчас поднимется вопрос о восстановлении структуры порта, и может быть, он даже будет рассмотрен Организацией Объединенных Наций», — заявила специалист.

Геворгян подчеркнула, что причиной возможного обращения за помощью в ООН может стать ненадежное положение страны после гражданской войны.

Напомним, во вторник в Бейруте прогремел мощный взрыв. В больницы поступили порядка четырех тысяч раненых, 100 человек погибли.