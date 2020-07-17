Политолог объяснил, почему следствие не показало прогресс в деле MH17

Израильский политолог Яков Кедми 17 июля, в день шестой годовщины со дня крушения малайзийского самолета «Боинг-777» MH17 в небе над Донбассом, объяснил, почему следствие до сих пор не показало прогресс в поиске виновника катастрофы.

Нидерланды пытаются обвинить в произошедшем Россию, но ни одного подтверждающего их гипотезу факта у страны нет. По словам Кедми, все предположения следственной группы абсолютно безосновательны.

«Нет большего презрения к понятиям суд, правосудие и расследование, чем голословное отторжение каких-то данных и нежелание вести расследование», — процитировал его «ПолитЭксперт».

Политолог отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы найти реального виновника трагедии. Он уточнил, что небо было открыто по вине украинского руководства.

«Все факты говорят, что никакого отношения к этой катастрофе не имели защитники Донбасса и тем более — Россия», — подчеркнул специалист.

По его мнению, катастрофа практически никак не повлияла на обстановку в Донбассе. Она лишь стала дополнительным фактором для антироссийской пропаганды.

Напомним, что в результате аварии самолета «Боинг-777» 17 июля 2014 года все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Расследование ведется по сей день.