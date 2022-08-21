Политолог Баширов не исключил, что за убийством Дугиной стоят западные спецслужбы

Заказчиками убийства Дарьи Дугиной могли выступить западные спецслужбы, а исполнителями — диверсионные украинские группы, заявил «360» политтехнолог Марат Баширов. По его словам, целью преступников был отец погибшей — философ Александр Дугин.

«Кто заказчики? Я думаю, что это все-таки западные спецслужбы. Исполнители — диверсионные украинские группы», — отметил Баширов.

По его мнению, преступники «целились в Дугина», потому что его философия четко и правдиво объясняет цели и задачи спецоперации России. Он отметил, что все обстоятельства установят следователи. Но, по его словам, кадры с места взрыва говорят о том, что преступники использовали большое количество взрывчатого вещества.

«Очевидно, что было использовано около 400 граммов тротила. Это было безоблачное взрывное устройство, которое, очевидно, поместили под днище автомобиля», — предположил Баширов.

Он выразил уверенность, что виновные в этом ужасном преступлении будут найдены и их будут судить.

Политолог Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате подрыва автомобиля 20 августа. Трагедия произошла вечером в субботу на Можайском шоссе, неподалеку от поселка Большие Вяземы. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.