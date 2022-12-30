Происшествия 30 декабря 2022, 15:33 «Политика сегодня»: житель Петербурга напал с ножом на мужчину из-за неправильной парковки

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Местный житель Санкт-Петербурга ранил ножом мужчину, который по мнению нападавшего неправильно припарковал свой автомобиль. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Спор между мужчинами произошел вблизи жилого дома по улице Маршала Тухачевского. В ходе конфликта нападавший достал нож и нанес несколько ударов мужчине.

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Пострадавшего передали медикам, его состояние оценивается как тяжелое.

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