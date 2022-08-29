Политика Леонида Гозмана задержали в Москве

Включенный в реестр СМИ — иностранных агентов политик Леонид Гозман* находится в Тверском ОВД Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил RT в своем Telegram-канале.

По словам собеседника журналистов, Гозмана задержали за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. По предварительным данным, речь идет о постах политика в социальных сетях.

Наказанием для задержанного может стать штраф в размере двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

Это не первое задержание Гозмана за последние несколько месяцев. В конце июля о доставке политика в отделение полиции сообщил представляющий его интересы адвокат Михаил Бирюков. Тогда полицейские объяснили задержание тем, что Гозман находится в федеральном розыске, но никаких обвинений ему не предъявили.

Карточка Леонида Гозмана есть в базе разыскиваемых лиц МВД России. В ней говорится, что политика ищут в рамках расследования уголовного дела. Но кем общественник по нему проходит и по какой статье открыто производство, не уточняется.

*Леонид Гозман включен в список иноагентов в России.