Происшествия 25 декабря 2022, 01:24 Поликлиника в Петровском районе Донецка попала под обстрел ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле поликлиники в Петровском районе со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поликлиника в Петровском районе Донецка попала под обстрел украинских военных. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Во время обстрела Петровского района повреждено остекление в здании поликлиники больницы № 14», — написал градоначальник.

Реклама

Очевидцы сообщили, что из-за обстрела Петровского района загорелся частный дом. Также атакам подвергся Киевский район города.

Реклама

По данным Кулемзина, повреждены двери и окна в здании Республиканского травматологического центра. В детском саду № 151 от удара пострадали оконные блоки и кровля. Один из снарядов попал по многоквартирному дому на Университетской улице. Еще три расположенных рядом многоквартирных здания и 10 машин повреждены.

ВСУ 24 декабря выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам порядка восьми ракет из реактивных систем залпового огня. Город часто подвергается атакам украинских боевиков. Накануне центр Донецка остался без света после обстрела ВСУ.