21 мая 2023, 01:55
Полигон ТБО загорелся в результате обстрела ВСУ Шебекина
Губернатор Белгородской области Гладков: в Шебекине после обстрела загорелся полигон ТБО
В результате обстрела украинскими военными города Шебекино в Белгородской области загорелся полигон с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет», — написал белгородский губернатор
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Глава региона отметил, что на месте уже находятся пожарные расчеты, они приступили к тушению возгорания.
Российские пограничники в Белгородской области посадили украинский беспилотник. Коптер пролетел 600 метров от границы России, его сначала приземлили, а потом уничтожили. Пострадавших и разрушений нет.
В Шебекинском округе в тот же день саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, попавший в частный жилой дом села Архангельское.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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