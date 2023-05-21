Происшествия 21 мая 2023, 01:55 Полигон ТБО загорелся в результате обстрела ВСУ Шебекина Губернатор Белгородской области Гладков: в Шебекине после обстрела загорелся полигон ТБО РИА «Новости»

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В результате обстрела украинскими военными города Шебекино в Белгородской области загорелся полигон с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет», — написал белгородский губернатор

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Глава региона отметил, что на месте уже находятся пожарные расчеты, они приступили к тушению возгорания.

Российские пограничники в Белгородской области посадили украинский беспилотник. Коптер пролетел 600 метров от границы России, его сначала приземлили, а потом уничтожили. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе в тот же день саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, попавший в частный жилой дом села Архангельское.