    29 июня 2020, 11:06

    Полигон с промышленными отходами вспыхнул в Норильске. Огонь остановили на 1000 кв. м

    Эля Данилюк

    В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами. Огонь удалось остановить на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС.

    Экстренные службы узнали о крупном пожаре на территории полигона в 09:00 по московскому времени, меньше чем через два часа возгорание локализовали.

    Густой дым от пожара сейчас уходит в сторону тундры, но может поменять свое направление из-за ветра в сторону домов. Эксперты проверят состояние воздуха на наличие вредных веществ.

    Обстоятельства и причины, почему загорелся полигон, выясняются. Данных о пострадавших не поступало. На месте продолжают работать более 25 человек и восемь единиц техники.

    Это не первое происшествие в Норильске за последний месяц. Так, в конце мая, на местной ТЭЦ случилась авария — из-за разгерметизации одного из баков в воду и почву попало более 30 тысяч тонн нефтепродуктов. Президент России назвал это чрезвычайной ситуацией всероссийского масштаба.

    Чуть позже одна из норильских фабрик сбросила в тундру около шести тысяч кубометров отходов. В инциденте теперь разбираются контролирующие органы.