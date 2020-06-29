Полигон с промышленными отходами вспыхнул в Норильске. Огонь остановили на 1000 кв. м

Экстренные службы узнали о крупном пожаре на территории полигона в 09:00 по московскому времени, меньше чем через два часа возгорание локализовали.

Густой дым от пожара сейчас уходит в сторону тундры, но может поменять свое направление из-за ветра в сторону домов. Эксперты проверят состояние воздуха на наличие вредных веществ.

Обстоятельства и причины, почему загорелся полигон, выясняются. Данных о пострадавших не поступало. На месте продолжают работать более 25 человек и восемь единиц техники.

Это не первое происшествие в Норильске за последний месяц. Так, в конце мая, на местной ТЭЦ случилась авария — из-за разгерметизации одного из баков в воду и почву попало более 30 тысяч тонн нефтепродуктов. Президент России назвал это чрезвычайной ситуацией всероссийского масштаба.

Чуть позже одна из норильских фабрик сбросила в тундру около шести тысяч кубометров отходов. В инциденте теперь разбираются контролирующие органы.