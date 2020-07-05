Полигон бытовых отходов загорелся в Дагестане

Площадь пожара в районе села Агач-аул — 400 квадратных метров. Дым от огня растянулся на несколько километров. Угрозы населенным пунктам нет.

Причины возгорания пока не установлены.

Для тушения на место ЧП приехали семь единиц инженерной техники от управляющего оператора по вывозу мусора ООО «Лидер». А МЧС выделило одну единицу техники и пять человек личного состава.

Ранее серьезный пожар произошел на фабрике по производству красок Sobsan в Баку. Возгорание сопровождалось пятью взрывами химических реагентов. В результате четыре человека пострадали.