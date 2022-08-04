Число погибших в ДТП с электросамокатами в России за полгода увеличилось вдвое

За первое полугодие в России произошло 370 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов В таких ДТП погибли шесть человек, что в два раза больше, чем в прошлом году, ранения различной степени тяжести получили 382 участника дорожного движения. Об этом говорится в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

При сравнении с аналогичным периодом прошлого года: количество аварий со средствами индивидуальной мобильности увеличилось на 174, смертельных случаев на 100%, а пострадавших стало больше на 176,8%.

Лидером среди регионов по количеству аварий с участием СИМ стали Москва (94 случая), Санкт-Петербург (57), Краснодарский край (26), Нижегородская и Свердловская области (18 и 16 соответственно).

Аварии со смертельным исходом произошли в Москве, Чувашии, Ленинградской, Липецкой, Ростовской и Свердловской областях. Самыми частыми видами аварий с участием СИМ оказались наезды на пешеходов (78,8%), с большим отрывом на втором месте оказались столкновения с препятствиями (13,5%).

При этом чаще всего в аварии попадали владельцы СИМ. На них приходится 69,1% от всех совершенных аварий. Остальные 30,9% совершили арендаторы электросамокатов, моноколес, гироскутеров и сегвеев.