Происшествия 30 июля 2023, 05:05 Полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запретили В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ввели временный запрет на полеты Freepik

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В воздушной зоне Москвы и Московской области ввели временный запрет на нахождение любых воздушных судов. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Нахождение в Московской воздушной зоне временно запрещено», — заявил источник агентства.

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Ранее стало известно о взрыве в 50-этажном здании «Москва-Сити». По словам очевидцев, в небоскребе выбило стекла и пошел дым. В экстренных службах заявили о начале эвакуации для проверки зданий.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже написал в Telegram-канале, что ночью 30 июля была совершена атака украинских беспилотников. Градоначальник отметил, что фасады двух офисных башен «Москва-сити» незначительно повреждены. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В эту же ночь появилась информация об отражении атаки беспилотников системами противовоздушной обороны в Московской области. Жители Красногорского и Одинцовского районов слышали взрывы.