Эксклюзив 31 июля 2023, 22:42 «Полетели ветки и деревья». Очевидец смертельного урагана рассказал, что произошло на озере в Поволжье Очевидец урагана на озере Яльчик рассказал, что погода испортилась за считанные минуты

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В результате урагана на озере Яльчик в республике Марий Эл погибли 10 человек. Более 70 получили травмы. Непогода обрушилась на отдыхающих внезапно. Небо потемнело буквально за считанные минуты, рассказала «360» Юлия. Она вместе с сестрой и детьми была в тот момент среди отдыхающих.

«Буквально за минуту потемнело небо <…> туча повисла над всем Яльчиком, начался сильный дождь, где-то прогремело, сильный ветер, полетели ветки, град. И буквально от начала минут пять и полетели уже деревья», — вспомнила Юлия.

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Она отметила, что все произошло за считанные минуты, собраться и уехать не было возможности. По словам женщины, они с сестрой схватили детей и побежали. Одна сосна упала в нескольких шагах от нее и ее ребенка, но не задела их.

Семья собеседницы «360» во время урагана укрылась в беседке. Как только ветер немного стих, Юлия побежала к машине с сестрой и детьми.

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«Но в нашей части пострадавших машин было не так много. Больше всего [их было] в палаточном лагере», — сказала женщина.

Палаточный лагерь находился рядом с местом, где отдыхала с семьей Юлия. Там был молодой человек по имени Азат. Он отдыхал на озере вместе с братом и друзьями. Всего в компании было девять человек.

«Я в другой палатке был, а восемь человек в большой палатке были. И на эту палатку упало три дерева больших», — вспомнил Азат в разговоре с «360».

В палатке находились также старший брат мужчины и его племянник. Они погибли. Поваленные деревья распиливали мужчины, чтобы у машин была возможность уехать.