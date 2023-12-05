Происшествия 05 декабря 2023, 05:13 «Полетела к дочери». Россиянка умерла из-за оторвавшегося тромба при перелете в Канаду 76.ru: учитель музыки из Переславля умерла при перелете в Канаду РИА «Новости»

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Преподаватель музыкальной школы из Переславля Елена Гаврилова скончалась во время перелета в Канаду, куда она направлялась вместе с мужем, чтобы навестить свою дочь. Знакомые педагога рассказали, что у нее оторвался тромб. Об этом сообщил сайт 76.ru.

Гаврилова преподавала фортепиано в Детской школе искусств Переславля. Она умерла 28 ноября, похороны уже прошли.

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Об уходе педагога из жизни сообщили ее коллеги в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте», выразив соболезнования ее родным, близким и друзьям.

Знакомая учительницы рассказала, что Гаврилова хотела вместе с мужем и дочерью отметить свой день рождения и Новый год.

«27 ноября они туда прилетели, ей еще в самолете стало плохо, а на трапе уже скончалась, тромб оторвался. Ее уже там похоронили», — рассказала знакомая учительницы.

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