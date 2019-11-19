Полет в бездну. Катание на качелях закончилось для москвички переломом

18-летняя москвичка в свой день рождения решила покататься на новых качелях в сквере рядом с домом. Но развлечение закончилось тяжелой травмой.

Катание на новых качелях в благоустроенном сквере у дома закончилось для 18-летней москвички Натальи Долгих сложнейшим переломом. Болт, с помощью которого крепится цепь качелей, якобы просто переломился пополам. Девушка и ее родители считают работу обслуживающих парк компаний некачественной. По их словам, эти качели могут стать причиной новых трагедий. А девушку ждет длительная реабилитация.

«У меня стоит металлическая пластина, потому что фактически нет фрагмента кости. Этот винт у меня будут вынимать только через два месяца», — рассказала студентка Наталья Долгих.

Источник фото: телеканал «360»

Множественные закрытые переломы голени, закрытый перелом обеих лодыжек слева со смещением и подвывих стопы, боль и обида — в свой 18-й день рождения Наталья ожидала совсем другого. Девушка уже перенесла сложнейшую операцию, и это только начало.

«Строители, или те, кто это организовывал, должны понести какую-то ответственность за то, что некачественно выполнили свою работу. Это могла быть не я. Я видела, как там качался маленький ребенок», — отметила Наталья.

Качели оборвались, когда Наталья, по ее словам, летела назад, отсюда и травма ноги. В семье девушки пятеро детей, но теперь все внимание родителей принадлежит только ей: из-за травмы за девушкой нужен регулярный уход.

«У нас был очень тяжелый год с ЕГЭ. Она поступила, начала учиться. И вот ей исполнилось 18 лет. И на тебе», — сказал отец Натальи Иван Долгих.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина считает, что именно некачественная установка качелей является главной причиной случившегося. По его словам, таких конструкций в парке несколько, и везде крепления организованы таким же способом.

«Болт начинает качаться туда-сюда, потому что у него свободный рычаг. Если бы они его до конца закрутили, этого рычага не было. В конце концов, он за счет этого рычага и обломился», — заметил он.

В управляющей компании, отвечающей за благоустройство сквера, к претензиям сперва отнеслись скептически. Но найти общий язык сторонам предварительно все же удалось.

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«Если они опасны потенциально, и конструкция не выдерживает критики, то мы их демонтируем. Приносим свои извинения за такой инцидент. Это, конечно, плохо», — резюмировал заместитель начальника управляющей компании по благоустройству Владимир Воронин.

Семья Натальи теперь надеется на честность представителей управляющей компании.

«На сегодняшний день нами уже подано обращение в полицию, ведется доследственная проверка. Если будет компенсирован в досудебном порядке ущерб, мы иск в суд инициировать не будем», — подытожила представитель Натальи, юрист Алена Коробейникова.

Наталье еще предстоит практически заново учиться ходить. Жизнь девушки теперь точно не будет прежней. Но она верит, что после таких событий станет еще сильнее.