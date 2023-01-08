Происшествия 08 января 2023, 10:27 Полет самолета авиакомпании «Победа» прервали из-за выкатывания лайнера за пределы полосы Лоукостер «Победа»: экипаж самолета в Перми прервал взлет из-за выкатывания самолета с ВПП Соцсети

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Экипаж летевшего в Москву из Перми Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» принял решение прервать взлет из-за небольшого выкатывания самолета за границы взлетной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера.

«Угрозы жизни и здоровью клиентов не было. В настоящее время самолет отбуксирован на штатное место стоянки», — уточнили в компании.

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В авиакомпании обратили внимание, что после технического осмотра воздушного судна примут решение, на каком самолете выполнят рейс в столицу — на этом же или на резервном. Компания предоставила пассажирам обслуживание по федеральным авиационным правилам.

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Пассажирский самолет застрял в снегу при взлете в аэропорту Перми утром в воскресенье, 8 января. Аэропорт Перми приостановил работу после случившегося. По факту авиаинцидента прокуратура проводит проверку.