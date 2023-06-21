Происшествия 21 июня 2023, 08:22 Полет одного из беспилотников над Наро-Фоминским городским округом сняли на видео RT опубликовал видео полета одного из БПЛА над Наро-Фоминским городским округом Tele

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Видео с полетом, предположительно, одного из беспилотников, сбитых над Наро-Фоминским городским округом, опубликовали в Telegram-канале RT. На кадрах можно видеть летящий в небе беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

ЧП уже прокомментировал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что рано утром 21 июня в результате противодействия военных два БПЛА упали на подлете к складам одной из воинских частей.

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Обломки беспилотников оперативно обнаружили. В результате случившегося ни разрушений, ни пострадавших нет. Сейчас территорию падения летательных аппаратов оцепили. На месте работают спецслужбы. Все обстоятельства установят в рамках проверки.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — призвал глава Московской области.