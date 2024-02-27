Происшествия 27 февраля 2024, 17:16 Поле загорелось в Белгородской области после падения сбитого дрона Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом дроне около поселка Разумное РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили около поселка Разумное Белгородской области беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате падения летательного аппарата никто не пострадал. Дрон упал на поле около объездной дороги, где началось возгорание. Для тушения возникшего огня на место прибыли оперативные службы.

Гладков добавил, что еще один разведывательный беспилотник Украины сбили на подлете к Шебекинскому городскому округу. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что над Белгородской областью сбили три БПЛА самолетного типа, запущенных с территории Украины. В ведомстве добавили, что таким образом киевский режим совершил очередную попытку проведения терактов на территории России.

В минувший понедельник, 26 февраля, украинские боевики запустили в Грайвороновский городской округ дрон-камикадзе, который атаковал автомобиль. В результате удара ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя. Пострадавших доставили в клиническую больницу для оказания помощи.